Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

297,85 EUR +2,00% (25.05.2023, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

313,85 USD -0,45% (24.05.2023)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft lege wie erwartet Berufung gegen die Wettbewerbsbehörde in Großbritannien im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Activison Blizzard ein. Aber auch mehrere Aussagen von Analysten zu den jüngsten Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz würden für Gesprächsstoff sorgen.Microsoft habe heute Berufung gegen die britische Entscheidung eingelegt, den 75 Milliarden Dollar schweren Kauf von Activision Blizzard zu blockieren, so ein Sprecher des Softwarekonzerns gegenüber dem Wall Street Journal. Das habe der Tech-Konzern bereits vor einem Monat angekündigt, nachdem die Entscheidung der Behörde bekannt geworden sei. Die habe damals zur Begründung gesagt, dass der Deal den schnell wachsenden Cloud-Gaming-Markt verändern und zu weniger Innovation und Auswahl für britische Spieler führen würde.Laut Kartellrechtlern könne in Großbritannien relativ schnell Berufungen eingelegt werden, aber die Hürde, eine Entscheidung der Wettbewerbsbehörde zu kippen, sei hoch. Nun hätten sich indes mehrere Analysten zur derzeit laufenden Entwicklerkonferenz von Microsoft geäußert.Die Experten von Bloomberg Intelligence würden in einer aktuellen Studie schreiben: "Neben der stärkeren Integration von ChatGPT sind wir vor allem von den Azure-KI-Produkten begeistert, mit denen Unternehmen ihre eigenen Copiloten und andere KI-fähige Apps entwickeln können."Microsoft gehöre aktuell zu den Unternehmen, die bei KI am besten aufgestellt seien. Die Entwicklung neuer Anwendungsgebiete und Kooperationen schreite schnell voran.Investierte Anleger bleiben daher dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link