Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

234,25 EUR -1,86% (14.11.2022, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,10 EUR -1,04% (14.11.2022, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

241,0299 USD -2,46% (14.11.2022, 15:39)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Dank der zunehmenden Digitalisierung verlaufe die Aktie von Windows-Anbieter Microsoft auf lange Sicht in einem starken Aufwärtstrend. In den vergangenen Monaten dagegen habe es für Anleger weit weniger gut ausgesehen. Der US-Titel habe um fast 40 Prozent korrigiert. Doch nun würden sich die Anzeichen mehren, dass sich das Blatt wende.Wie der Gesamtmarkt sei auch die Mikrosoft-Aktie zum Jahresbeginn in eine Korrekturphase eingegangen. Zuletzt habe sie bei rund 215 Dollar ein neues Tief markiert. Dort jedoch könnte die Korrektur nun ein Ende gefunden haben.Denn lege man das Fibonacci-Retracement am letzten Aufwärtsimpuls (vom Corona-Crash bei rund 135 Dollar bis zum Allzeithoch fast 350 Dollar) an, habe die Aktie inzwischen das 0,618er-Level erreicht. Auf diesem Niveau würden Kurse häufig wieder drehen. Zudem falle das Fiboncaci-Retracement mit einem stark gehandelten Preisbereich zusammen, der als weitere Unterstützung diene.In der Tat sei der Test der Unterstützung erfolgreich verlaufen. Nachdem die US-Inflationsdaten den Märkten eine positive Überraschung geboten hätten, habe sich der Kurs mit hohem Handelsvolumen deutlich vom Tief abgesetzt. Dabei sei er auch über den GD50 bei rund 240 Dollar geklettert.Die Microsoft-Aktie habe stark auf die Unterstützung bei 215-Dollar reagiert. Wird nun auch der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen, erhöhen sich die Chancen weiter auf eine nachhaltige Bodenbildung, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: