Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (15.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ein Basis-Investment im Tech-Sektor.Künstliche Intelligenz (KI) gelte als riesiges Wachstumsfeld. Wie jüngst bekannt geworden sei, habe Microsoft sein Engagement bei OpenAI, dem Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, signifikant ausgebaut. Nun äußere sich einmal mehr Exzentriker, Vordenker und Genie Elon Musk kritisch zu dem Megatrend.Der Tesla ( ISIN US88160R1014 WKN A1CX3T )-Boss warne schon seit Jahren vor KI. ChatGPT zeige, dass die künstliche Intelligenz unglaublich weit fortgeschritten sei - und dass wir uns alle Sorgen darüber machen sollten, so der Tech-Milliardär auf die Frage, wie er die KI-Technologie in zehn Jahren sehe. Es sei gar eines der größten Risiken für die Zukunft der Zivilisation, so der Tesla-Boss auf dem World Government Summit in Dubai, wie CBNC am Mittwoch berichtet habe. Der Exzentriker habe überdies angemerkt: "Ich denke, wir müssen die Sicherheit von KI regulieren, sie ist ein größeres Risiko für die Gesellschaft als Autos, Flugzeuge oder die Medizin." Musk sei gefragt worden, wie er die Entwicklung der Technologie in zehn Jahren sehe.Hintegrund: Musk sei Mitbegründer von OpenAI, dem US-Startup, das ChatGPT entwickelt habe. Er habe jedoch 2018 den Vorstand des Unternehmens verlassen und halte keine Anteile. Die Software generiere Texte, die von Menschen geschrieben sein könnten, und sei damit im Grunde Fluch und Segen zugleich.ChatGPT habe zu einer hitzigen Schlacht zwischen Google und Microsoft geführt, das in OpenAI investiert und dessen Software in seinen Webbrowser Bing integriert habe. Google habe ChatGPT mit seinem eigenen konkurrierenden Tool namens "Bard" gekontert. Das Unternehmen befinde sich in einer dringend notwendigen Aufholjagd. Investoren würden sich nämlich fragen, ob Microsoft mit ChatGPT der Nummer Eins in Sachen Websuche womöglich den Rang ablaufe.Aus Sicht des "Aktionär" ist Microsoft ein Basis-Investment im Tech-Sektor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link