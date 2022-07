Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (27.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Zahlen des US-Softwarekonzern seien gestern eher glanzlos ausgefallen. Microsoft habe diesmal durch die Bank die Erwartungen verfehlt. Die Microsoft-Aktie habe in der nachbörslichen Kursreaktion dennoch deutlich ins Plus gedreht. Anleger würden damit insbesondere den Ausblick des US-Konzerns honorieren.Microsoft habe diesmal nicht bei den Quartalszahlen überzeugen können, gerade die PC-Sparte leide derzeit unter der schwächelnden Konjunktur. Die Anleger sollten allerdings nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Die Währungseffekte seien temporärer Natur und das Unternehmen wolle trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds weiterhin zweistellig wachsen. Zudem solle die Nachfrage beim Wachstumstreiber Azure stabil bleiben. Anleger sollten der Microsoft-Aktie die Treue halten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: