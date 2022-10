Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (17.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit knapp einem Jahr befinde sich die Aktie von Microsoft in einem Abwärtstrend - und allein seit Anfang Januar habe das Papier des Software-Giganten 32 Prozent verloren. Kein Wunder, denn es würden nicht nur Inflation, Währungseffekte und Zinserhöhungen auf die Kursentwicklung drücken, sondern drei weitere Probleme.Erstens verliere Microsoft in der Cloud an Wachstumsmomentum. Angesichts der hohen Zuwachsraten, die Azure und Co in den vergangenen Jahren erzielt hätten, sei ein gewisser Basiseffekt beim Wachstum zwar nachvollziehbar. Dass die jüngst angekündigten Stellenkürzungen laut Medienberichten allerdings insbesondere die wichtigen Wachstumssegmente Cloud und Security betreffen sollten, sorge für Verunsicherung. Denn Anleger würden dies als ein Zeichen werten, dass die Verlangsamung nicht nur vorübergehender Natur sein dürfte.Zweitens bleibe die große Frage bestehen, wie die Chief Information Officers auf das aktuelle Makro-Umfeld reagieren würden. Seitens des Microsoft-Managements sei in jüngster Vergangenheit hier oft die "deflationäre Wirkung" auf die Kostenstruktur ihrer Kunden durch zusätzlichen Technologieeinsatzes betont worden. Neue Daten von Morgan Stanley würden allerdings zeigen, dass die IT-Budgets im Q3 nur um 3,0 Prozent wachsen dürften - ein klarer Rückgang gegenüber den 4,1 Prozent die im 10-Jahres-Durchschnitt vor der Pandemie erzielt worden seien.Drittens würden aktuelle Zahlen zum PC-Markt einen dramatischen Einbruch zeigen. Die Marktforscher von IDC seien im Q3 auf einen Rückgang der weltweiten PC- und Notebooklieferungen von 15 Prozent gekommen. Bereits im Q4/22 (bis Ende Juni) habe Microsoft in seinem Segment "More Personal Computing" nur noch ein Umsatzwachstum von zwei Prozent erzielt - und die IDC-Daten würden jetzt auf noch kräftigeren Gegenwind schließen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: