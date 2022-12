XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

226,15 EUR -2,06% (19.12.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

239,52 USD -2,11% (19.12.2022, 21:57)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die starke Entwicklung in der Cloud sei für den "Aktionär" ein entscheidender Grund, weshalb Anleger auch 2023 der Microsoft-Aktie die Treue halten sollten. Denn die Mischung aus unterschiedlichen Cloud-Anwendungen wie Office 365 und dem Cloud-Infrastrukturdienst Azure biete nicht nur Diversifikation, sondern auch reichlich Wachstumspotenzial. Über alle Cloud-Geschäfte hinweg sei dem US-Konzern im vergangenen Q1/23 ein Wachstum um 24% auf über 25 Mrd. USD gelungen. Damit seien Azure, Office 365 oder Dynamics 265 wieder einmal der entscheidende Wachstumstreiber für den Tech-Giganten gewesen.Dabei habe Microsoft etwa 57% der Cloud-Umsätze mit Anwendungen und 43% mit dem Infrastrukturdienst Azure generiert, was im Vergleich mit Amazon für eine zusätzliche Diversifikation auf dem Wachstumsmarkt sorge. Für beide Cloud-Größen gelte aber: Trotz des jahrelang andauernden Hypes mache die Cloud aktuell nur ein Fünftel der gesamten IT-Ausgaben aus. Zudem habe der Trend, Infrastruktur und Anwendungen in die Cloud auszulagern, um Kosten zu sparen und die Skalierbarkeit zu erhöhen, kaum an Zugkraft verloren.Laut den Daten von IDC solle der Public-Cloud-Markt ausgehend von 418 Mrd. USD 2021 bis 2026 mit einem CAGR von 21% wachsen. Kein Wunder, denn Sparmaßnahmen und Flexibilität seien insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wichtige Erfolgsfaktoren für Unternehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:225,50 EUR -2,13% (19.12.2022, 21:41)