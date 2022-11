Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,95 EUR -0,13% (29.11.2022, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,90 EUR +0,19% (29.11.2022, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

241,76 USD -2,32% (28.11.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (29.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windows-Anbieters Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach den deutlichen Kursgewinnen in der ersten Monatshälfte sei es zuletzt wieder ruhiger um die Microsoft-Aktie geworden. Rund eine Stunde vor US-Börsenöffnung am heutigen Dienstag werde der Tech-Titel praktisch unverändert erwartet. Damit es weiter aufwärts gehe, müssten allerdings diese Marken fallen.Bis 349,67 Dollar sei die Microsoft-Aktie geklettert, ehe sie vor einem Jahr in den Korrekturmodus gewechselt sei und einen Abwärtstrendkanal ausgebildet habe. Zuletzt hätten sich die Bullen jedoch wieder bei 213 Dollar aus der Deckung getraut, als die Aktie mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des Impulses (beginnend im Corona-Tief) und seinem Volumen-Peak eine starke Unterstützung gefunden habe.Der Kurs habe eine deutliche Reaktion gezeigt, sodass er - zusätzlich angetrieben von den positiven US-Inflationsdaten - rasch über den GD50 bei rund 240 Dollar geklettert sei. Seitdem fungiere die kurzfristige Trendlinie als Support.Nun sollten die Bullen allerdings nicht nachlassen. Das nächste Ziel warte am Widerstandsbereich rund um die 250-Dollar Marke, den die Microsoft-Aktie in den vergangenen Handelstagen zwei Mal vergeblich angelaufen habe.Der Ausbruch aus dem Trendkanal wäre ein starkes Kaufsignal, bis dorthin stehe der Microsoft-Aktie aber noch ein weiterer Widerstand im Weg.Bereits investierte Anleger sollten bei der Microsoft-Aktie dabei bleiben. Interessierte warten ab, ob dem Titel der Ausbruch nach oben gelingt, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link