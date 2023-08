7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

302,00 EUR +1,19% (04.08.2023, 10:08)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

326,66 USD -0,26% (03.08.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Microsoft habe ein erfolgreiches Quartal Q4 und insgesamt ein gutes Geschäftsjahr 2022/23 hinter sich. Die sektorweite Verschlankung der Belegschaft in den vergangenen Monaten habe auch bei Microsoft ihre Wirkung gezeigt. Durch das Ausscheiden von ca 10.000 Mitarbeiter:innen habe das Unternehmen deutliche Kostenreduktionen umsetzen können. Dadurch habe die Aktie eine starke Performance von über 40% seit Jahresbeginn hinlegen können, was dazu geführt habe, dass die Aktie im letzten Monat kurzzeitig einen neuen All-Time-High Schlusskurs i.H.v. USD 359,49 erreicht habe.Der starke Kursanstieg resultiere aus einer Kombination mehrerer Faktoren. Zum einen habe der KI-Hype starken Aufwind für die meisten Technologie-Titel gebracht, zum anderen habe das Cloud-Segment weiterhin starkes Wachstum verbucht. Hinsichtlich der Marktanteile im Cloud-Infrastruktur-Segment liege Microsoft zwar wie gehabt klar hinter Amazons AWS, der zunehmende Fokus auf Sicherheitssysteme in diesem Bereich und deren immer mehr an Bedeutung gewinnende Rolle würden jedoch zuversichtlich in Bezug auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure stimmen.Microsoft nutze seine Stärke im Bereich der künstlichen Intelligenz, welche nicht zuletzt aus Investitionen in das Unternehmen OpenAI resultiere, um bestehende Services wie Bing und Azure weiter zu verbessern. Wobei ersteres mithilfe der Integration von Chat GPT nach Jahren der Außenseiterrolle endlich an der Dominanz von Alphabet, mit dessen Suchmaschine Google, rütteln könnte. Die weit verbreitete Microsoft Office 365 Anwendung werde ebenfalls um eine KI-Komponente erweitert. Durch Implementierung von Microsoft 365 Copilot in das Programm werde Nutzern zukünftig ein digitaler Assisten zur Verfügung stehen. Die Anwendungen würden von kurzen Erinnerungen bis hin zur Erstellung von Präsentationsnotizen reichen. Es werde davon ausgegangen, dass MS 365 Copilot zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung führen werde. Activision Blizzard bleibe weiterhin ein Thema. Nachdem die geplante Übernahme des Videospieleherstellers für USD 69 Mrd. durch die britische Wettbewerbsbehörde gekappt worden sei, würden die Übernahmegespräche inzwischen erneut laufen. Analyst:innen würden dieses Mal einen positiven Abschluss erwarten. Microsoft selbst habe aber bei der Bekanntgabe der Q4-Zahlen noch keine weiteren Details preisgeben wollen. Die neue Deadline für den Abschluss der Übernahmegespräche sei auf 18. Oktober festgelegt worden.Intensiverer Wettbewerb: Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) fechte mit seinem eigenen intelligenten Chatbot die KI-Vormachtstellung Microsofts an. Bart sei am 17. Juli nun endlich auch in Europa ausgerollt worden. Analyst:innen würden erwarten, dass Chat GPT so einen Teil des Marktes verlieren könnte, würden aber einräumen, dass OpenAI aufgrund seiner Vorreiterrolle trotzdem weiterhin den Markt dominieren werde.Daher bestätigt Alexander Frank, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung für die Microsoft-Aktie und erhöht das Kursziel auf zwölf Monate entsprechend aktueller Schätzungen auf USD 390. Microsoft befinde sich auch auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölff Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen