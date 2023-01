Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (17.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft wolle zu einer größeren Verbreitung der Software ChatGPT beitragen, deren Texte wie von einem Menschen geschrieben wirken würden. ChatGPT werde "bald" für Kunden eines Cloud-Dienstes von Microsoft verfügbar sein, habe der Software-Riese in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt. Damit würden sie die Technologie in ihren eigenen Anwendungen einsetzen können.Der Chatbot des Entwicklers OpenAI sorge derzeit für viel Aufsehen - und auch Bedenken. Die Software sei mit gewaltigen Mengen von Informationen trainiert worden und könne dadurch überzeugend von Menschen geschriebene Texte imitieren. Eine Erwartung sei, dass sie etwa das Verfassen von Standard-Texten übernehmen und dadurch Zeit einsparen könnte. Sorge löse aus, dass damit zum Beispiel auch Hausarbeiten, Essays und Texte mit beliebigen Falschinformationen sekundenschnell generiert werden könnten. Kritiker würden auch zu bedenken geben, dass die Software Vorurteile und Fehler verbreiten könnte, die sich aus ihrer Datenbasis ergeben würden.Microsoft habe in dem Blogeintrag betont, man gehe verantwortungsvoll an Innovationen bei künstlicher Intelligenz heran. Es seien "Leitplanken" eingebaut worden. So müssten Entwickler die Nutzungspläne beschreiben, bevor sie Zugang bekämen. Auch gebe es Inhaltsfilter.Microsoft sei ein früher OpenAI-Investor gewesen und habe 2019 eine Geldspritze von einer Milliarde Dollar beigesteuert. Danach habe der Windows-Konzern noch weitere zwei Milliarden Dollar zugeschossen, hätten zuletzt unter anderem die Silicon-Valley-Website "The Information" und die "New York Times" berichtet. Damit habe OpenAI unter anderem die nötige Recheninfrastruktur bezahlt. Jetzt sei ein 10 Milliarden Dollar schwerer Deal im Gespräch, mit dem sich Microsoft rund ein Drittel an OpenAI sichern könne, habe die Website "Semafor" berichtet. "Der Aktionär" habe bereits vor kurzem berichtet: "Heißes Gerücht: Microsoft vor Frontalangriff auf Google".Die Aktie von Microsoft habe sich in den vergangenen Tagen vom Januartief nach oben lösen können. Wichtig sei zudem gewesen, dass das Novembertief bei 213,43 Dollar nicht mehr unterschritten worden sei. "Der Aktionär" bleibe bullish.Anleger lassen die Gewinne - seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2020 mittlerweile über 55 Prozent - mit einem Stopp bei 195,00 Euro weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)