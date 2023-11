Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (19.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Tohuwabohu beim wichtigsten Start-up der Welt: Die Entwicklerfirma hinter dem populären Chatbot ChatGPT habe ihren Chef vor die Tür gesetzt und könnte ihn nach wenigen Tagen wieder zurückholen. Medienberichten zufolge würden Investoren des KI-Unternehmens Druck machen, den herausgedrängten Sam Altman zurückzuholen.Strategiechef Jason Kwon habe in einer E-Mail an die Mitarbeiter in der Nacht zum Sonntag geschrieben, man sei "optimistisch", dass es zu einer solchen Lösung kommen könnte, so der Branchendienst "The Information". Wie zahlreiche Medien berichten würden, wollten wichtige Investoren Altman zurück, insbesondere Microsoft solle ein starkes Interesse daran haben. Der Softwaregigant habe OpenAI bislang mehr als 11 Mrd. USD zugesagt. Außerdem würden die Risikokapitalgeber Tiger Global, Thrive Capital und Sequoia Capital Druck auf den Verwaltungsrat von OpenAI ausüben, den gerade gefeuerten Altman zu einer Rückkehr zu bewegen.Altman liebe OpenAI, wie er am Wochenende bei X getwittert habe. Möglicherweise sollten sogar Mitglieder des Verwaltungsrats zurücktreten, um Altman und dem ebenfalls am Freitag entmachteten Chairman und Co-Gründer Greg Brockman die Rückkehr zu ermöglichen.Die renommierte Technologie-Journalistin Kara Swisher habe geschrieben, dass es Differenzen zwischen zwei Lagern von OpenAI gebe und zwar zwischen dem gewinnorientierten und dem Non-Profit-Flügel. OpenAI sei 2015 von Altman und u.a. auch Tesla-Chef Elon Musk als ein nicht auf Gewinn ausgerichtetes Start-up gegründet worden, das KI erforschen sollte. Mit der Zeit - und dank der Milliarden von Microsoft - sei OpenAI aber immer mehr zu einem profitorientierten Unternehmen geworden. Unter anderem Musk habe das immer wieder kritisiert.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von oder Derivate auf Microsoft befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.