Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

311,25 EUR +0,47% (14.06.2023, 18:19)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

337,321 USD +0,91% (14.06.2023, 18:05)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Bundesrichter in Kalifornien habe entschieden, dass Microsoft den Gaming-Giganten Activision Blizzard nicht übernehmen dürfe - zumindest vorerst. Die Übernahme werde dadurch mit einer einstweiligen Verfügung blockiert, damit die US-Handelsaufsicht FTC weiterhin den Deal anfechten könne. Ganz überraschend komme diese Entwicklung nicht.Wie berichtet, habe die FTC am Montagabend einen Eilantrag gestellt, um zu verhindern, dass Microsoft die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard bis zum 18. Juli durchziehe, bevor das interne Gericht der FTC zu einem Urteil bezüglich des Geschäfts habe kommen können. Damit müsse nun aber keine monatelange Hängepartie folgen. Bei dem Urteil gehe es erst einmal nur darum, bis zur Beweisanhörung am 22. und 23. Juni in San Francisco Zeit zu gewinnen. Erst danach solle über die längerfristige Verfügung entschieden werden.Die FTC habe bereits vergangenes Jahr vor ihrem internen Gericht eine Klage gegen die Übernahme eingereicht. Microsoft hätte die Übernahme trotzdem durchdrücken können. Auch dann wäre der Fall voraussichtlich vor einem Bundesgericht gelandet.Beim aktuellen Urteil gehe es also erst einmal nur um wenige Tage. Ein Microsoft-Sprecher habe dazu mitgeteilt, die Entscheidung sei so erwartet worden. Bereits vor der Entscheidung habe Microsoft-Präsident Brad Smith gesagt: "Wir begrüßen die Gelegenheit, unseren Fall vor einem Bundesgericht vorzutragen." Eine Beschleunigung des Falls werde letztendlich zu mehr Auswahl und Wettbewerb auf dem Markt führen.Es bleibe spannend. Angesichts dessen, dass Activision Blizzard auf dem aktuellen Niveau nicht teuer bewertet sei, Microsoft um die Übernahme kämpfe und bereits von zahlreichen Behörden die Zustimmung für den Deal erhalten habe, bleibe Activision für spekulationsbereite Anleger recht attraktiv. Die Microsoft-Aktie ist ohnehin eine laufende "Aktionär"-Dauerempfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.