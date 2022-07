XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,30 EUR +3,72% (28.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

276,41 USD +2,85% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Bullischer Eindruck - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 22. November 2021 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie auf ein Tief bei 241,51 USD geführt. Anschließend habe die Aktie einen kleinen Boden ausgebildet. Diese habe sie nach den letzten Quartalszahlen in dieser Woche vollendet. Gestern sei der Ausbruch über 268,30 USD und damit die Vollendung des Bodens mit einer langen weißen Kerze bestätigt worden. Die Aktie sei an den Widerstand bei 277,69 USD geklettert.Das Chartbild der Microsoft-Aktie mache nach dem Anstieg in den letzten beiden Tagen einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte ihre Rally noch etwas fortsetzen. Ein Anstieg gen 298,06 USD und vielleicht sogar bis 318,03 USD sei möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 268,30 USD abfallen, dann ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. In diesem Fall müsste ein erneuter Rückfall in Richtung 241,51 USD einkalkuliert werden. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:272,05 EUR +0,33% (29.07.2022, 08:52)