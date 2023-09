Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch hätten Anleger gespannt auf die neuen US-Inflationsdaten geblickt. Im August habe die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten höher als erwartet gelegen, die Kernrate sei wie prognostiziert ausgefallen. Die Microsoft-Aktie nehme es gelassen und lege zum US-Handelsbeginn leicht zu und setzt den Trend fort.Die Inflation in den USA habe im August deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent gestiegen, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitgeteilt habe. Volkswirte hätten im Schnitt eine Inflationsrate von 3,6 Prozent erwartet. Im Juli habe die Rate 3,2 Prozent betragen, nachdem sie in den Monaten zuvor im Trend spürbar gefallen sei.Bankökonomen hätten sich weitgehend erleichtert angesichts der rückläufigen Kerninflation gezeigt. Unter dem Strich enthalte der Inflationsbericht wenig, was die Federal Reserve von der Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen überzeugen könnte, habe Andrew Hunter vom Analysehaus Capital Economics kommentiert.Die Microsoft-Aktie habe eine starke Performance bereits in 2023 abgeliefert. Seit Jahresbeginn habe der Kurs um 39 Prozent zugelegt. Zwischenzeitig habe die Aktie sogar ein neues Allzeithoch geknackt und die Rekordnotierung von 366,78 Dollar erreicht. Zu diesem Zeitpunkt habe die Jahresbilanz sogar bei fast 50 Prozent gelegen. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt.Auch wenn die Bullen nicht direkt das Allzeithoch erreichen und die Aktie zunächst in eine Seitwärtsphase übergehen sollte, würden Anleger sich keine Sorgen machen brauchen.Die Microsoft-Aktie bleibe ein Basis-Investment. Mit dem Sprung über den GD50 würden die Bullen die nächste Hürde in Richtung Rekordhoch nehmen. Risikofreudige Anleger können hier weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2023)Mit Material von dpa-AFX