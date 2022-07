Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

272,15 EUR +0,37% (29.07.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,30 EUR +3,72% (28.07.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

276,41 USD +2,85% (28.07.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (29.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Bullen bleiben am Drücker - ChartanalyseMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hat am späten Dienstagabend die Geschäftszahlen präsentiert und dabei im abweichenden vierten Quartal Gewinn und Umsatz steigern können, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Obwohl die Erwartungen verfehlt worden seien, sei es am Mittwoch zu einer kräftigen Erholungsbewegung gekommen. Bereits zum Handelsstart seien die Kurse 3,7% nach oben gesprungen, wobei die Gewinne bis zur Schlussglocke auf 6,7% ausgebaut worden seien. Nach dem besten Handelstag seit mehr als zwei Jahren habe das (Aufwärts-)Momentum auch am gestrigen Donnerstag angehalten. Die Aktie habe sich um weitere 2,9% verbessert und den Handel mit einem Endstand bei 276,41 USD beendet.Ausblick: Nach zwei starken Sitzungen habe sich die Microsoft-Aktie über eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände geschoben. Dabei sei es für die Kurse über die 50-Tage-Linie, das April-Hoch aus dem Vorjahr, die Juni-Abwärtstrendgerade, das März-Tief und die 100-Tage-Linie gegangen.Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, sollte im nächsten Schritt der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal und der Sprung über die 280er Marke gelingen. Dort finde sich bei 280,25 USD auch das 2021er Oktober-Tief, das gleichzeitig die Nackenlinie der großen SKS bilde. Notierungen oberhalb dieser Hürde wären entsprechend positiv zu werten und könnten in der Folge einen Hochlauf - über die Volumenspitze bei 286,00/287,00 USD hinweg - bis zur 200-Tage-Linie bei 295,78 USD anstoßen. Darüber dürfte anschließend die runde 300er Marke in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: