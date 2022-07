Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Microsoft-Aktie. (Analyse vom 20.07.2022)



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (20.07.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Microsoft sei nun - gemessen am Marktanteil - der weltweit führende Cloud-Anbieter und habe somit Amazon überholt. Grund hierfür sei der gute Produktmix Microsofts aus Anwendungen und Infrastruktur. Laut IDC beziffere sich der Marktanteil des Unternehmens an dem geschätzten USD 408,6 Mrd. schweren globalen Cloud-Geschäft mit 14,4% (Quelle: IDC).Das Q3 2022 sei für Microsoft recht solide ausgefallen, mit mehrheitlich leicht positiven Überraschungen. So habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18% (währungsbereinigt +21%) auf USD 49,36 Mrd. (Konsens: USD 49,05 Mrd.) verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit USD 2,22 ebenfalls über den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,19 angesiedelt gewesen.Unter den einzelnen Geschäftssparten habe sich abermals der Bereich "Intelligent Cloud" als wachstumsstärkste herauskristallisiert. Im Vergleich zum Vorjahr habe hier der Umsatz um 26% auf USD 19,1 Mrd. gesteigert werden können. Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 46% steigern können. Im Bereich Serverprodukte und Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 29% belaufen, welches wiederum von Azure angetrieben worden sei.Die Sparte "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe mit +17% auf USD 15,8 Mrd. das zweitstärkste Wachstum gezeigt. Die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich und Microsoft Dynamics (cloudbasierte CRM- und ERP-Plattform) seien um 17% bzw. 22% gestiegen. LinkedIn habe bei den Erlösen um 34% zulegen können.Der Bereich "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 11% auf USD 14,5 Mrd. gewachsen. Sehr stark habe sich hier abermals das Geschäft mit Suchwerbung (+23%) entwickelt. Im Spiele-Bereich habe Microsoft einen Zuwachs von 4% vermeldet, die Surface-Absätze seien um 13% gestiegen.Mit seiner starken Präsenz auf allen Ebenen der Cloud - einschließlich Anwendungen, Plattformen und Infrastruktur - sei Microsoft gut positioniert, um von einer Reihe langfristiger Trends (Public Cloud, SaaS, digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Security, Business Intelligence) zu profitieren.Microsoft schaffe es weiterhin als "Software-Powerhouse" ein - bezogen auf seine Unternehmensgröße - äußerst bemerkenswertes Umsatzwachstum zu generieren. Allerdings habe die Dynamik aus der zunehmenden Digitalisierung der globalen Wirtschaftsunternehmen - die durch die COVID-19-Pandemie nochmals verstärkt worden sei - zuletzt etwas nachgelassen.Zu Beginn des Jahres 2022 habe Microsoft verlautbart, das Videospiel-Schwergewicht Activision Blizzard für USD 68,7 Mrd. in bar übernehmen zu wollen - potenziell die größte Transaktion des Softwareriesen in seiner Unternehmensgeschichte. Mit Activision würde Microsoft sein Geschäft mit der Spielkonsole Xbox sowie den Spielen wie Minecraft und Doom um einige der populärsten Angebote am Markt, darunter Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush ausbauen. Das M&A-Geschäft sei zuletzt aber vom britischen Regulator kritisch beäugt worden, wenige Monate nachdem auch in den USA die Finanzmarktaufsicht zusätzliche Dokumente und Stellungnahmen seitens der Unternehmen betreffend des Deals gefordert habe. Befürchtet werde unter anderem eine Verschlechterung der Marktsituation für Konsumenten als auch Mitbewerber. Microsoft habe bereits mit einer solchen Prüfung gerechnet und präsentiere sich äußerst kooperativ und transparent. Auch die kürzlich gegründete Gewerkschaft von Activisions Mitarbeitern habe nach dem Bekenntnis Microsofts potenziellen Gewerkschaftsgründungen neutral gegenüberzustehen dem Deal das grüne Licht erteilt. Planmäßig sollte die Akquisition vor Ende des Geschäftsjahres 2023 kommenden Juni abgehandelt werden.Auch für das Juni-Quartal zeige man sich zuversichtlich. Microsoft erwarte für das laufende vierte Geschäftsquartal 2021/2022 einen Gesamtumsatz zwischen USD 52,4 Mrd. und USD 53,2 Mrd., was erneut einem zweistelligen Wachstum entsprechen würde. Man gehe davon aus, dass die Nachfrage nach ihren Produkten sowie den Cloudservices weiterhin vom Wechsel zu Hybriden Arbeitsmodellen profitiere. Die aktuellen Zahlen dazu würden am 26. Juli 2022 veröffentlicht.Die Q3-Ergebnisse von Microsoft hätten die Analystenerwartungen wieder einmal übertreffen können, wobei diesmal wieder alle Geschäftsbereiche besser performt hätten als erwartet. Besonders hervorgestochen sei diesmal die Intelligent Cloud-Sparte. Mit einem Umsatzwachstum von 26% habe man sich nun Platz 1 gemessen am Marktanteil des weltweiten Cloud-Geschäfts gesichert. In den letzten turbulenten Monaten sei der Technologiesektor inklusive Microsoft ordentlich abgestraft worden. Im Vergleich zur Konkurrenz sei der Abschlag von Microsoft seit Jahresbeginn jedoch (im Vergleich zu manchen deutlich) geringer ausgefallen. Deshalb sehe sich der Analyst gezwungen die von ihm angesetzten Multiples nach unten anzupassen, woraus sich ein neues Kursziel von USD 285 ergebe. Sein adaptiertes Kursziel entspreche einer Prämie auf Basis KGV und EV/EBIT für 2023e von 15%, welche aktuell etwas über dem Mittel der historischen Bandbreite liege, aber durch das formidable Gewinnmargenprofil und die besseren Wachstumsaussichten gegenüber der Peer Group aus seiner Sicht gerechtfertigt sei.