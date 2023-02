Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von des Software-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Begeisterung für den KI-Chatbot ChatGPT färbe auch auf Microsofts Suchmaschine Bing ab. Binnen zwei Tagen hätten sich mehr als eine Millionen Menschen auf die Warteliste für die um künstliche Intelligenz (KI) erweiterte Version eingetragen, so ein Manager des Konzerns. Die Attacke auf Google nehme damit weiter Fahrt auf.Mit der anhaltenden Euphorie für ChatGPT und den damit steigenden Fragen an den Chatbot würden User immer häufiger die Meldung "Too Many Requests" (dt.: Zu viele Anfragen) bekommen und die Aufforderung zu warten angezeigt. Eine andere Möglichkeit, die künstliche Intelligenz kostenfrei zu nutzen, biete seit Mitte letzter Woche Microsoft über seine Suchmaschine Bing.Wer die um den Chatbot erweiterte neueste Version der Suchmaschine nutzen wolle, müsse sich aktuell jedoch noch auf einer Warteliste eintragen. Laut Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft, hätten das binnen 48 Stunden mehr als seine Millionen Menschen getan. Damit sei die Nachfrage sogar nochmal höher, als beim Start von ChatGPT selbst, das nach fünf Tagen die Millionen-User-Hürde übersprungen habe.Microsoft reite die KI-Euphorie-Welle bislang par excellence. Gleichzeitig treibe der Konzern mit der schnellen Integration von ChatGPT in seine Suchmaschine den Rivalen Google vor sich her. DER AKTIONÄR bleibt weiter bullish für Microsoft und rät investierten Anlegern an Bord zu bleiben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: