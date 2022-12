Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Für Microsoft-Anleger sei das schnell wachsende Cloud-Geschäft rund um den Infrastruktur-Dienst Azure ein wichtiges Argument für die Aktie. Glaube man jedoch einer neuen Analyse vom Cloud-Konkurrenten Google, hätten sich die Analysten beim aufstrebenden Geschäftsfeld ordentlich verkalkuliert.Denn laut einer internen Google-Studie, die CNBC vorliege, solle Microsoft Azure im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Juni 2021) nur einen Umsatz von 29 Milliarden Dollar erzielt haben. Analysten hätten in ihren Schätzungen Erlöse in einer Spanne von 32,3 Milliarden Dollar (UBS) bis hin zu 37,5 Milliarden Dollar (BofA) veranschlagt. Microsoft selbst weise die Azure-Umsätze nicht detailliert aus, sondern veranschlage im Segment "Intelligent Cloud" auch andere Aktivitäten wie Server-Produkte oder GitHub.Für Verwunderung habe auch gesorgt, dass Azure laut Google im vergangenen Geschäftsjahr einen operativen Verlust von drei Milliarden Dollar gemacht haben solle - insbesondere aufgrund hoher Vertriebs- und Marketingkosten, die bei knapp zehn Milliarden Dollar liegen sollten. Es seien dabei hochprofitable SaaS-Geschäfte wie der Geschäftsanalyse-Dienst Power BI, die teils mit Bruttomargen jenseits von 80 Prozent glänzen würden, herausgerechnet worden.Der Cowen-Analyst, Derrick Wood, habe gegenüber CNBC gesagt: "So groß kann der Verlust unmöglich sein." Seinen Untersuchungen zufolge weise Azure eine operative Marge von über 30 Prozent auf, deutlich höher als die von Google geschätzte Marge von -10 Prozent." Auch zu den Aussagen von Microsoft-CEO Satya Nadella wolle die Google-Schätzung nicht richtig passen. Nadella habe 2019 gesagt, dass die Buchung höherwertiger Dienste in der Cloud langfristig zu guten Margen führen könne.Microsoft-Anleger sollten sich vom Wettbewerber aber vorerst nicht aufschrecken lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Für Klarheit rund um das Azure-Geschäft könne nur Microsoft sorgen - und die Google-Analyse zeige, dass man im Anlegerinteresse über eine detailliertere Offenlegung auch nachdenken sollte. (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: