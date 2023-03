Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Jetzt sei es raus: Mit der Mega-Übernahme von Activision Blizzard wolle Microsoft nicht nur seine Position im Gaming-Sektor stärken. Vielmehr sei auch ein Angriff auf einen Geschäftsbereich geplant, in dem bislang Apple und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) ziemlich dominant seien. Verraten habe das eine Führungskraft bei Microsoft.Falls die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft von den Behörden genehmigt werde, wolle Microsoft schon im nächsten Jahr einen eigenen App-Store eröffnen - für Spiele auf Android- und iPhone-Smartphones. Das habe der Leiter der Xbox-Sparte, Phil Spencer, laut "Financial Times" in einem Interview gesagt.Hintergrund: Voraussichtlich ab dem nächsten März würden Apple und Google (Alphabet) verpflichtet, in der EU ihre mobilen Plattformen für externe App-Stores zu öffnen. Microsoft wolle dann erklärtermaßen seine Gaming-Inhalte in einer Art Xbox Mobile Store "auf allen Bildschirmen" anbieten können. Apple und Google könnten die Durchsetzung dieses Vorhabens allerdings noch eine Weile juristisch verzögern.Microsoft wiederum sei anscheinend jederzeit bereit. Spencer habe jedenfalls gesagt, die notwendigen Anpassungen an Xbox- und Game-Pass-Apps, um Spiele und Abos auf mobilen Geräten zu verkaufen, seien "ziemlich trivial". Einen Großteil der Inhalte würde dann Activision Blizzard ("Call of Duty Mobile", "Diablo Immortal", "Candy Crush" ) beisteuern.Der Plan von Microsoft sei clever, weil er im Erfolgsfall die eigene Marktposition stärken könnte, während sich der US-Konzern gleichzeitig dafür loben könnte, die Duopol-Stellung der beiden marktbeherrschenden App-Stores erschüttert zu haben. Die Entscheidungen zur Activision-Übernahme aus Europa und Großbritannien werden für Ende April erwartet, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.