Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

381,25 EUR +0,75% (30.01.2024, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

406,17 USD +0,55% (29.01.2024)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Abend veröffentliche Microsoft seine Quartalszahlen. Laut den Analysten von Wedbush werde sich dann zeigen, wie zügig die KI-Adoption der Firmenkunden Fahrt aufnehme. Doch egal ob dies schnell oder langsam vonstattengehe - Microsoft steuere laut Wedbush auf drei Jahre Hyper-KI-Wachstum zu.In einem Update vor den Q2/24-Zahlen von Microsoft gebe sich Wedbush-Analyst Dan Ives zuversichtlich, betone aber noch einmal die Wichtigkeit des Berichtes für den Mega-Trend KI. Die Microsoft-Zahlen seien ein wichtiger Barometer für die Geschwindigkeit, mit welcher die KI-Ausgaben zunehmen würden.Die vom Analysehaus durchgeführten vierteljährlichen Checks seien bei Microsoft in diesem Quartal jedenfalls robust ausgefallen, da "die KI-Flutwelle mit Redmond am Steuer den Fluss der Cloud-Geschäfte für Azure mit einer starken Dynamik bis zum Rest des Jahres 2024 beschleunigt". Anleger würden gern hören, dass insbesondere die Channel-Checks für die Nachfrage des KI-Assistenten Copilot stark ausgefallen seien.Der Analyst rechne daher damit, dass die Zahlen über den Konsensschätzungen liegen würden - insbesondere die 27 Prozent Wachstum, welche von Azure erwartet würden, seien laut Ives leicht zu übertreffen."Die Aktie muss noch einpreisen, was wir als die nächste Welle des Cloud- und KI-Wachstums betrachten", schreibe Ives zu seinen bullishen Wachstumsprognosen. Sein Kursziel liege mit 450 Dollar jedenfalls schon einmal zehn Prozent über dem letzten Kurs der Microsoft-Aktie und über dem Konsensziel von 433,57 Dollar.Ives sei nicht der einzige Analyst, der vor den Microsoft-Zahlen noch einmal einen positiven Kommentar abgegeben habe. Auch "Der Aktionär" bleibe vor den Microsoft-Zahlen zuversichtlich.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)