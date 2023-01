Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Während Mark Zuckerberg unverändert Milliarden in seine Metaverse-Pläne investieren wolle, streiche Microsoft seine Aktivitäten in dem Bereich zusammen. Im Rahmen des letzte Woche angekündigten Abbaus von 10.000 Stellen werde AltspaceVR eingestellt.Wie AltspaceVR in einem Blog-Eintrag bekannt gegeben habe, werde der Service zum 10. März 2023 eingestellt. Das Ende für die Plattform bedeute auch einen vorläufigen Abschied Microsofts aus dem Bereich Social-Virtual-Reality. Weiter fortgeführt werde aber das auf den Business-Sektor ausgerichtete Microsoft Mesh, ein Metaverse für z.B. virtuelle Besprechungen.Microsoft habe AltspaceVR bereits 2017 übernommen und damit lange bevor der Hype um das Thema Metaverse aufgekommen sei, der in der Umbenennung von Facebook zu Meta Platforms gegipfelt habe. Allerdings sei der Pionier - wie bislang auch Meta - daran gescheitert, eine signifikante Nutzerbasis aufzubauen. Laut der Analyse-Website SteamCharts seien in den letzten 30 Tagen im Schnitt nicht einmal zehn User gleichzeitig aktiv gewesen.Das Ende von AltspaceVR sei ein weiterer Beleg, dass das Microsoft-Management die Zeichen der Zeit erkannt habe: Schluss mit verlustreichen Experimenten abseits des Kerngeschäfts und dessen Vorantreiben mit schlankeren (Personal-)Strukturen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner optimistischen Einschätzung für Microsoft, allerdings müssten sich Anleger weiter in Geduld üben, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: