Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (16.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft steige und steige. Am Mittwoch habe sich bei 373,13 Dollar sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Das Unternehmen befinde sich ganz klar auf der Erfolgsspur. Insbesondere im Boom-Markt Künstliche Intelligenz (KI) gebe Microsoft weiter Gas. Ab dem kommenden Jahr setze Microsoft eigene Chips für Künstliche Intelligenz (KI) ein und fordere damit NVIDIA heraus.Microsoft untermauere die Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz mit der Entwicklung eigener Chips für solche Software. Der Software-Riese könnte damit unabhängiger vom Halbleiter-Markt werden und zugleich Geräte besser auf seine KI-Programme abstimmen. Der Chip mit dem Namen Maia 100 solle unter anderem die Erstellung von KI-Inhalten effizienter machen, wie Microsoft am Mittwoch bekannt gegeben habe. Er solle vom kommenden Jahr an Microsoft-Kunden in Rechenzentren des Konzerns zur Verfügung stehen.Dann solle auch ein zweiter bei Microsoft entwickelter Chip eingeführt werden, der für allgemeine Aufgaben in Rechenzentren gedacht sei. Dieser Prozessor namens Cobalt 100 laufe mit Architekturen des Chipdesigners Arm, die auch in praktisch allen Smartphones stecken würden.Microsoft mache sich mit den neuen Chips unabhängiger von Lieferanten wie AMD, Intel - und besonders vom Marktführer für KI-Chips NVIDIA.Microsoft setze stark auf Künstliche Intelligenz und sei einen milliardenschweren Pakt mit den ChatGPT-Erfinder OpenAI eingegangen, um dessen Technologie in die eigenen Produkte zu bringen. Bei Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz seien aktuell Systeme des Halbleiter-Spezialisten NVIDIA das Maß der Dinge, was zu einer aufgeheizten Nachfrage nach ihnen führe."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne mit einem Stopp bei 250,00 Euro laufen zu lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: