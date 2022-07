Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das Social-Media-Unternehmen Snap habe mit seinen gestrigen Q2-Zahlen die Anleger geschockt. Obwohl Microsoft auch im Online-Werbegeschäft aktiv sei, habe die Aktie kaum auf die schwachen Snap-Zahlen reagiert. Tatsächlich sei der Anteil von Microsofts Werbeeinnahmen am Gesamtumsatz des Unternehmens relativ gering.So habe der Software-Gigant im vergangenen Geschäftsjahr rund neun Milliarden Dollar mit Werbung umgesetzt. Das entspreche lediglich einem Anteil von fünf Prozent der erzielten Gesamtumsätze von 168 Milliarden Dollar.Entscheidender bei den anstehenden Quartalszahlen am 26. Juli werde das Abschneiden der Hardwaresparte sein. Alleine mit Windows OEM und Xbox habe Microsoft im letzten Fiskaljahr knapp 30 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, was einem Anteil von rund 18 Prozent am Gesamterlös entspreche.Laut dem renommierten Marktforschungsunternehmen Gartner sei der globale PC-Markt im zweiten Quartal um satte zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Das entspreche dem größten Rückgang seit neun Jahren. Zu den Gründen für diese Entwicklung würden die Marktforscher von Gartner die andauernden Lieferengpässe, den Inflationsdruck sowie die geopolitische Krise zählen.Es sei davon auszugehen, dass Microsoft im vergangenen Geschäftsquartal Einbußen bei den Werbe- und Hardwareumsätzen habe hinnehmen müssen. "Der Aktionär" erwarte jedoch, dass Microsofts Hardwaresparte dennoch besser als die Wettbewerber abgeschnitten habe. Dafür spreche unter anderem, dass der US-Konzern seine Lieferkettenprobleme zuletzt relativ gut in den Griff bekommen habe.Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: