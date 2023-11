Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft befinde sich an der Spitze seines Erfolgs, die Aktie erreiche erneut ein Rekordhoch. Diese starke Position möge auf den ersten Blick abschreckend wirken - sei der Zug bereits abgefahren? Nicht unbedingt. Die Gründe, warum Microsoft immer noch attraktiv sei, lägen tiefer als die bloße Betrachtung von Kurswerten.Microsoft, Titan der Technologiebranche, markiere derzeit ein neues Allzeithoch. Für viele klinge es verrückt, jetzt noch einzusteigen. Doch gerade jetzt könnte der perfekte Moment sein, um auf den Microsoft-Zug aufzuspringen. Die Gründe seien so überzeugend wie zukunftsweisend: Künstliche Intelligenz (KI) und die strategischen Schachzüge von CEO Satya Nadella.Die Reaktion von CEO Satya Nadella auf die Umwälzungen bei OpenAI, an denen Microsoft zu 49 Prozent beteiligt sei, offenbare eine zukunftsweisende Strategie. Nachdem OpenAI-CEO Sam Altman kurzzeitig entlassen worden sei, habe Nadella ihm und seinem gesamten Team Arbeitsplätze bei Microsoft angeboten. Diese schnelle und entschlossene Reaktion sei ein Hinweis darauf, wie ernst Microsoft die Bedeutung von KI nehme.Ein Blick auf die Zahlen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 36 liege Microsoft deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500. Das klinge teuer, aber im Kontext der KI-Revolution und im Vergleich zu anderen AI-Aktien wie NVIDIA, die mit dem 120Fachen ihres Gewinns gehandelt würden, sehe das Bild anders aus. Auch frühe Anleger bei Amazon, die einen spekulativen Ansatz verfolgt hätten, hätten enorm profitiert - ein Beispiel, das die Bedeutung von Weitsicht unterstreiche.Microsoft sei nicht nur ein bewährter Riese in der Tech-Welt, sondern auch ein Pionier auf dem Weg in die KI-Zukunft. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens unter Nadella und sein Engagement für KI würden Microsoft zu einer attraktiven Wahl für langfristige Anleger machen.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Das Ziel laute 420,00 Euro. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: