Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

336,80 EUR -2,12% (04.12.2023, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

365,42 USD -2,43% (04.12.2023, 16:10)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Anstellung von Sam Altman und über 500 anderen OpenAI-Angestellten, die mit ihrem gechassten CEO das Unternehmen Richtung Microsoft hätten verlassen wollen, hätten die Analysten nur kurz ins Schwärmen bringen können. Nun bleibe Altman bei OpenAI - doch auch die Analysten würden optimistisch bleiben.So habe die Schweizer Großbank UBS das Rating für Microsoft nach der UBS Global Technology Conference auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Dollar belassen. Aus dem jüngsten Chaos in der Führungsetage von ChatGPT gehe Microsoft als wichtiger Investor gestärkt hervor, habe Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Die kurzzeitigen Probleme hätten keinen Einfluss auf die Geschäfte gehabt. Vielmehr erhalte Microsoft einen nicht stimmberechtigten Beobachtersitz im Vorstand der Non-Profit-Seite von OpenAI - und damit dem Gremium, das Altman am Mitte November überraschend entlassen habe. Das gebe mehr Einblicke in die wichtige Investition.Keirstead schaue zudem unverändert optimistisch auf die Einführung des Assistenten Copilot mit Künstlicher Intelligenz. Es bestehe aber das Risiko, dass die Adoption und die Umsätze schleppender verlaufen würden als vom Markt erhofft.Eigene Chips für die KI-Beschleunigung und neue Copilot-Produkte würden den KI-Führungsanspruch von Microsoft zementieren. Die attraktiven Angebote würden auch Firmenkunden treffen, die sehr an den neuen KI-Anwendungen interessiert seien. Laut einer Umfrage von IDC hätten bereits 91 Prozent der 2.000 befragten Unternehmen intern ein KI-Projekt angestoßen.Zu Beginn der neuen Handelswoche gehe es für die Microsoft-Aktie zwar rund zwei Prozent nach unten. Gehe es nach dem AKTIONÄR, dann dürfte der Titel aber schon bald wieder ein neues Rekordhoch markieren.Anleger sitzen die Konsolidierung aus und bleiben investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2023)