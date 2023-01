Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

220,45 EUR -0,85% (25.01.2023, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

242,04 USD -0,22% (24.01.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von des Software-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Gigant habe sich zum Jahresende angesichts hoher Inflation und Rezessionssorgen schwer getan und deutlich weniger verdient. Insgesamt hätten die Zahlen aber im Rahmen der Erwartungen gelegen. In einer ersten Reaktion habe die Microsoft-Aktie nachbörslich auch deutlich zugelegt, sei dann jedoch ins Minus gedreht.Microsoft habe nachbörslich mehr als ein Prozent nach auf 239,60 Dollar nachgegeben. Die Prognose des Konzerns habe die Anleger enttäuscht. Unter anderem habe Microsoft vorausgesagt, dass sich das Wachstum der Cloud-Plattform Azure um vier bis fünf Prozentpunkte verlangsamen werde. Azure sei ein zentraler Wachstumsmotor für den Konzern und sei mit einem Plus von gut 30 Prozent ein Lichtblick im vergangenen Vierteljahr gewesen.Microsoft habe vergangene Woche bekannt gegeben, rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Nachdem zuvor bereits andere Tech-Unternehmen wie der Facebook-Konzern Meta, Twitter und Amazon zu größerem Jobabbau gegriffen hätten, habe die Kündigungswelle damit den Windows-Konzern erreicht. Die Kürzungen und andere Umbaumaßnahmen hätten Microsoft 1,2 Milliarden Dollar gekostet. Trotzdem wolle der Konzern sein Engagement beim Entwickler der schreibenden KI-Software ChatGPT, OpenAI, mit einem "Multi-Milliarden"-Investment ausbauen.Microsoft-Chef Satya Nadella habe die Bedeutung von Software mit künstlicher Intelligenz für die Zukunft betont. "Mit der Zeit wird jede App eine KI-App sein", habe er in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Quartalszahlen gesagt. Microsoft wolle Technologie von OpenAI tief in seine Cloud-Plattform einbinden.Anleger sollten dabei bleiben, die Position aber mit einem Stopp bei 195,00 Euro absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link