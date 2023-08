Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Die Talfahrt der Microsoft-Aktie nach den Zahlen gehe weiter. In den zehn Handelstagen seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen (bis Ende Juni) habe das Big-Tech-Papier rund 7,6 Prozent verloren - und auch im heutigen US-Vormittagshandel zähle Microsoft mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 324,22 Dollar zu den größeren Verlierern im Dow Jones . Bald könnte es daher brenzlig werden.Denn bei 322,50 Dollar befinde sich die letzte horizontale Unterstützung, welche der Chart in den vergangenen Monaten habe ausbilden können. Die nächste wichtigere Horizontale auf dem Weg nach unten läge erst im Bereich von 294 Dollar auf Höhe des Augusthochs aus 2022 und der oberen Gap-Kante aus dem April dieses Jahres.Ganz ohne Support stehe die Microsoft-Aktie aber nicht da. Zum einen sei noch etwas Luft auf die GD100, welche aktuell bei 315,75 Dollar verlaufe. Auch die 61,8er Marke beim Fibonacci-Retracement sei noch nicht erreicht und liege bei rund 305 Dollar.Schön zu reden brauche man sich das Chartbild aber nicht. Die GD50 bei 336 Dollar sei schon lange gerissen worden. Der MACD-Indikator habe bereits vor einer Woche ein Verkaufssignal ausgelöst. Und ganz offensichtlich: Der zum Jahresbeginn gestartete Aufwärtstrend sei durchbrochen worden.Die Microsoft-Aktie bleibt ein Kauf - insbesondere in Schwächephasen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Microsoft befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.