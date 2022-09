Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Bericht von Dealreporter, der Fortschritte bei der Activision Blizzard -Übernahme gesehen und eine detaillierte Prüfung seitens der Europäische Kommission eher ausgeschlossen habe, habe Anlegern Hoffnung gemacht. Doch nach einem schnellen Durchwinken des Deals sehe es überhaupt nicht aus.Denn ein Experte für Wettbewerbsrecht habe gegenüber der "Financial Times" gesagt, dass es beinahe unmöglich sei, dass Microsoft an einer eingehenden Prüfung durch die EU-Behörden vorbeikommen werde.Gleichzeitig gehe eine seit Monaten laufende eingehende Prüfung im Vereinigten Königreich nun in die zweite Phase. Hier hätten Microsoft und Activision Blizzard die Möglichkeit gehabt, bis Anfang September Vorschläge zu unterbreiten, um wettbewerbsrechtliche Probleme aus dem Weg zu räumen. Laut "Financial Times" hätten sich die Unternehmen jedoch dagegen entschieden, da sie geglaubt hätten, nichts anbieten zu können, dass die Wettbewerbsbehörde zufriedenstellen könne.Darüber hinaus habe die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission am Donnerstag ihre Entscheidung über den Deal verschoben."Der Aktionär" sieht einen Abschluss des Deals trotz der anhaltenden Behörden-Prüfungen noch immer als wahrscheinlich an, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: