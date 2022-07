Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 411,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 13.05.2022 400,00 Outperform Credit Suisse Philip Winslow 03.06.2022 400,00 Overweight Wells Fargo Micahel Turrin 27.04.2022 380,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 19.05.2022 370,00 Buy Redburn Alex Haissl 29.06.2022 365,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Kash Rangan 27.04.2022 365,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Mark Moerdler 06.06.2022 354,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 12.07.2022 350,00 Buy Deutsche Bank Brad Zelnick 18.07.2022 350,00 Outperform Wolfe Research Alex Zukin 27.04.2022 340,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 19.07.2022 340,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 27.04.2022 340,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 27.04.2022 335,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 10.06.2022 330,00 Buy Citigroup Tyler Radke 19.07.2022 330,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Michael Turits 07.07.2022 320,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 09.06.2022 320,00 Buy Jefferies Brent Thill 13.06.2022 320,00 Buy Stifel Brad Reback 02.06.2022 312,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 08.07.2022 305,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 15.07.2022 285,00 Kaufen RBI Christian Hinterwallner 20.07.2022



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,90 EUR -1,72% (22.07.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,80 EUR -0,55% (22.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

260,36 USD -1,69% (22.07.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.07.2022/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 411,00 oder 285,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation wird am 26. Juli die Zahlen zum 4. Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, hat die Schweizer Bank Credit Suisse mit 400 USD eine der höchsten Kursprognosen in Aussicht gestellt und den Titel auf "outperform" belassen. Der aufgrund negativer Wechselkursentwicklungen gesenkte Quartalsausblick sei ein überlegter Schritt des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am 3. Juni vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG: Christian Hinterwallner hat in seiner Aktienanalyse vom 20. Juli das Kursziel von 285 USD ausgegeben. Microsoft sei nun - gemessen am Marktanteil - der weltweit führende Cloud-Anbieter und habe somit Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) überholt. Grund hierfür sei der gute Produktmix Microsofts aus Anwendungen und Infrastruktur. Laut IDC beziffere sich der Marktanteil des Unternehmens an dem geschätzten USD 408,6 Mrd. schweren globalen Cloud-Geschäft mit 14,4% (Quelle: IDC).Mit seiner starken Präsenz auf allen Ebenen der Cloud - einschließlich Anwendungen, Plattformen und Infrastruktur - sei Microsoft gut positioniert, um von einer Reihe langfristiger Trends (Public Cloud, SaaS, digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Security, Business Intelligence) zu profitieren.Microsoft unternehme große Anstrengungen, sich als nachhaltiges, ressourcensparendes und soziales Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bis 2030 wolle Microsoft CO2-negativ sein (CO2-neutral sei man bereits seit 2012), also mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen als es verursache.Auch für das Juni-Quartal zeige man sich zuversichtlich. Microsoft erwarte für das laufende vierte Geschäftsquartal 2021/2022 einen Gesamtumsatz zwischen USD 52,4 Mrd. und USD 53,2 Mrd., was erneut einem zweistelligen Wachstum entsprechen würde. Man gehe davon aus, dass die Nachfrage nach ihren Produkten sowie den Cloudservices weiterhin vom Wechsel zu Hybriden Arbeitsmodellen profitiere. Die aktuellen Zahlen dazu würden am 26. Juli 2022 veröffentlicht.Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Microsoft-Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: