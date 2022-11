Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 365,00 Outperform Credit Suisse Philip Winslow 26.10.2022 310,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 26.10.2022 307,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 26.10.2022 305,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 26.10.2022 300,00 Outperform Evercore ISI Kirk Materne 26.10.2022 300,00 Overweight Wells Fargo Micahel Turrin 26.10.2022 296,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 31.10.2022 290,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 26.10.2022 285,00 Outperform Cowen and Company J. Derrick Wood 26.10.2022 280,00 Outperform Raymond James Andrew Marok 26.10.2022 275,00 Buy Deutsche Bank Brad Zelnick 26.10.2022 275,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 26.10.2022 270,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 26.10.2022 270,00 Buy Jefferies Brent Thill 26.10.2022 265,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 26.10.2022 265,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 26.10.2022 234,00 Neutral Macquarie Research Sarah Hindlian-Bowler 02.11.2022

Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

226,70 EUR -0,22% (09.11.2022, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

227,30 EUR -0,83% (09.11.2022, 13:02)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

228,87 USD +0,44% (08.11.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.11.2022/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 365,00 oder 234,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 25. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Oktober zu entnehmen ist, habe der Computer-Riese Microsoft trotz weltweit zunehmender Inflations- und Konjunktursorgen die Erlöse im Sommer deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende September habe der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar (50,3 Mrd. Euro) zugelegt, wie das Unternehmen am Dienstag, 25. Oktober, nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Damit habe Microsoft die Markterwartungen leicht übertroffen. Der Konzern leide jedoch unter dem starken Dollar, der die Auslandseinnahmen in US-Währung schmälere.Microsofts Betriebsgewinn sei um 6 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar geklettert. Deutlich höhere Kosten hätten das Nettoergebnis aber um 14 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar sinken lassen. Die Erlöse im Cloud-Geschäft mit Anwendungen und Speicherplatz im Internet seien um 24 Prozent gestiegen. Microsofts Azure-Plattform - das Aushängeschild der Cloud-Sparte - habe ein Wachstum von 35 Prozent verbucht. Im Vorquartal waren es aber noch 40 Prozent gewesen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen von 365 USD genannt, die Einstufung auf "outperform" belassen. Wechselkursbereinigt habe der Softwarekonzern solide Ergebnisse vermeldet, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am 26. Oktober vorliegenden Studie. Jedoch habe das Cloudgeschäft mit der Azure-Plattform leicht enttäuscht. Der Experte habe seine Erwartungen gekürzt, sehe die aktuelle Wachstumsschwäche jedoch als vorübergehend an.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von Macquarie Research: Analystin Sarah Hindlian-Bowler hat am 2. November die Coverage für die Aktie des Technologiekonzerns mit dem Kursziel in Höhe von 234 USD und dem Rating "neutral" aufgenommen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: