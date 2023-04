Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 335,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Michael Turits 20.04.2023 332,00 Buy Citigroup Tyler Radke 19.04.2023 325,00 Buy D.A. Davidson & Co. Gil Luria 08.02.2023 325,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Kash Rangan 19.04.2023 325,00 Buy Jefferies Brent Thill 18.04.2023 320,00 Buy BofA Securities Brad Sills 19.04.2023 315,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 17.03.2023 315,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 13.04.2023 310,00 Overweight Barclays - 17.04.2023 310,00 Market-perform BMO Capital Markets - 14.04.2023 310,00 Buy Deutsche Bank - 19.04.2023 310,00 Buy Stifel Brad Reback 14.04.2023 307,00 Overweight Morgan Stanley - 06.04.2023 305,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 05.04.2023 300,00 Outperform TD Cowen J. Derrick Wood 18.04.2023 295,00 Outperform Evercore ISI - 20.03.2023 290,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 08.02.2023 285,00 Outperform Credit Suisse Sami Badri 02.03.2023 285,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 25.01.2023 280,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 08.02.2023 280,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co - 08.02.2023 275,00 Neutral UBS Michael Briest 20.04.2023 241,00 Outperform Macquarie Research Sarah Hindlian-Bowler 16.03.2023

Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

260,05 EUR -0,34% (21.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,76 USD -0,12% (21.04.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.04.2023/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 335,00 oder 241,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation wird am 25. April die Zahlen zum 3. Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von KeyBanc Capital Markets: Analyst Michael Turits hat das Kursziel für den Titel in einer Aktienanalyse vom 20. April von 316 auf 335 USD erhöht. Die Bewertung laute unverändert "overweight". Der Analyst habe festgestellt, dass die Umfragedaten von 33 VARs und Vertriebspartnern im Vergleich zum letzten Quartal in etwa stabile Ergebnisse für das erste Quartal im Vergleich zur Planung und ein relativ stabiles Wachstum der IT-Budgets für 2023 angezeigt hätten, wobei weniger makroökonomische Auswirkungen genannt worden seien.Microsoft erreiche/übertreffe 80%, was einem Rückgang von 86% in Q4 2022 und 94% in Q3 2022 entspreche, wenn auch immer noch innerhalb des LTM-Bereichs von 80 bis 95% liege. Einige seien optimistisch gewesen, dass sich das Wachstum im Vergleich zu Q1 stabilisiere oder sogar erhöhe, aber Turits bleibe vorsichtig, wenn es darum gehe, die Talsohle zu erkennen.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen von Sarah Hindlian-Bowler, Analystin beim Investmenthaus Macquarie Research. Die Analystin habe das Kursziel für das Papier am 16. März unverändert bei 241 USD und das Rating auf "outperform" belassen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: