Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

60,76 EUR -3,71% (22.05.2023, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

68,17 USD +0,89% (19.05.2023)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (22.05.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron fällt bei Cybersicherheitsüberprüfung in China durch, Aktie unter Druck - AktiennewsMicron Technology-Aktien (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) verlieren mehr als 6% vor der heutigen US-Eröffnung, nachdem die chinesische Cybersicherheitsbehörde bekannt gegeben hat, dass die Produkte des Unternehmens in China bei einer Cybersicherheitsprüfung durchgefallen sind, so die Experten von XTB.Wie in Peking berichtet worden sei, hätten Micron-Produkte, die in China verkauft würden, Sicherheitsrisiken für die IT-Infrastruktur chinesischer Lieferketten verursacht. Dies bedeute, dass die Verwendung der Produkte des Unternehmens von wichtigen Infrastrukturprojekten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausgeschlossen sein werde.Die gesamte Angelegenheit habe mit der Untersuchung der Sicherheit von Micron-Produkten zu tun, die vor sechs Wochen von der CAC (China Cyberspace Administration) eingeleitet worden sei, und dem anhaltenden Technologie-Krieg zwischen den USA und China.Micron Technology im D1-Chart: Die besorgniserregenden Nachrichten aus China hätten die Aktien des Unternehmens auf die Niveaus wichtiger Unterstützungsmarken gebracht, die bereits sieben Mal getestet worden seien (Quelle: xStation5 von XTB).Börsenplätze Micron Technology-Aktie: