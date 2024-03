NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "buy" ein.Micron habe einen Umsatz, eine Marge und einen Gewinn pro Aktie gemeldet, die deutlich über dem oberen Ende der Prognosespanne gelegen hätten, was auf eine Kombination aus etwas besseren DRAM-Bit-Lieferungen, viel besseren NAND-Preisen und einem Steuervorteil von 34 Cent pro Aktie zurückzuführen sei. Die Kommentare zu Angebot und Nachfrage seien insgesamt etwas optimistischer gewesen als vor drei Monaten, da die Bit-Nachfrage in der gesamten Branche für den Kalender 2024 höher sei, so die UBS. Micron bleibe eine der Top-Ideen des Unternehmens.Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Micron Technology unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 120 auf 125 USD. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:100,75 EUR -0,49% (21.03.2024, 14:55)