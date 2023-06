Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

61,78 EUR -1,69% (16.06.2023, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

67,75 USD -1,53% (16.06.2023, 16:40)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Nicht nur Intel und die Auftragsfertiger Samsung und Taiwan Semiconductor würden kräftig in neue Halbleiterwerke investieren. Auch Micron Technology habe großes vor. Bis 2030 wolle der US-Halbleiterkonzern 150 Mrd. USD in neue Chip-Fabriken investieren. Einen Großteil davon in den USA, aber auch andere Weltregionen sollen nicht zu kurz kommen, wie heute bekannt gewordene Pläne zeigen würden.Laut eines Berichts des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg wolle Micron Technology 1 Mrd. USD in ein sog. Packaging-Werk in Indien investieren. Völlig überraschend komme die Ankündigung, dass das Unternehmen für weitere 600 Mio. USD ein Packaging-Werk in China errichten möchte. Noch vor einigen Wochen habe die Meldung, dass Micron Technology mit seinen Speicherchips bei einer chinesischen Sicherheitsüberprüfung durchgefallen sei, Investoren in Aufruhr versetzt.Micron technology, dessen Speicherchips für den kommerziellen Erfolg künstlicher Intelligenz unverzichtbar sein würden, investiere kräftig. 1,6 Mrd. USD wolle der US-Halbleiterkonzern in zwei neue Packaging-Werke investieren. Das überraschend in China angekündigte Werk könnte dabei auch ein Beschwichtigungsversuch sein, nachdem das US-Unternehmen bei einer Sicherheitsüberprüfung durchgefallen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: