Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

59,04 EUR +0,61% (17.05.2023, 09:02)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

63,73 USD -1,41% (16.05.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (17.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Ende April hätten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nach der "Kraut und Rüben-Phase" des Jahres 2022 eine mögliche Bodenbildung der Micron-Aktie diskutiert. Als Signalgeber für einen endgültigen Befreiungsschlag würden die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt unverändert die Hochs bei rund 65 USD definieren, deren Bedeutung durch die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 63,41 USD) noch zusätzlich unterstrichen werde.Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch die 38,2%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Anfang 2016 bis Anfang 2022 (64,40 USD). Gelinge der Befreiungsschlag, wäre die Trendwende tatsächlich abgeschlossen. Lohn der Mühen sei im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 15 USD bzw. ein rechnerisches Kursziel von rund 80 USD. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei rund 75 USD ein wichtiges Etappenziel definieren.Auf der Indikatorenseite möchten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Relative Stärke nach Levy hervorheben, die nicht nur wieder einen Haussetrend signalisiert, sondern zuvor auch eine Bodenbildung ausgeprägt habe. Die entsprechende Indikatorenformation dient deshalb als möglicher Vorbote der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie: