NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

70,85 USD +0,77% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (14.09.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe des "HSBC Trendkompass" würden sie jede Woche mehr als 100 Aktien nach den Kriterien "Relative Stärke" und "Momentum" filtern. Beide objektiven Maßstäbe würden aktuell für die Micron technology-Aktie einen stabilen Aufwärtstrend signalisieren, d. h. sowohl das kurzfristige Momentum der letzten vier Wochen als auch die längerfristige RSL der letzten 27 Wochen würden derzeit "grünes Licht" geben. Darüber hinaus gestalte sich auch der eigentliche Chartverlauf überaus spannend. So habe sich der Technologietitel nach der Ausprägung einer unteren Umkehr zuletzt eine Atempause gegönnt. Diese vollziehe sich in Form eines symmetrischen Dreiecks, in dessen Verlauf es zwei Mal zu einem idealtypischen Rücksetzer an die Nackenzone der vorangegangenen Bodenbildung - verstärkt durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 65,22 USD) - gekommen sei. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem diskutierten Konsolidierungsmuster (obere Dreiecksbegrenzung akt. bei 70,28 USD) würde deshalb für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Aus der Höhe des Dreiecks ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 13 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 83 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.09.2023)