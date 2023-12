Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Die Micron Technology-Aktie springe am Donnerstag nach positiven Zahlen zwischenzeitlich zweistellig nach oben und führe damit den technologielastigen NASDAQ 100 an. Der größte Hersteller von Halbleiterspeichern in den USA habe eine positive Umsatzprognose für den aktuellen Zeitraum abgegeben und markiere am vorletzten Tag vor der Weihnachtspause ein neues Jahreshoch.Die Prognose signalisiere, dass Micron Technology das Schlimmste überstanden habe und wieder auf dem Weg zur Profitabilität sei. Die Boomphase bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz komme dem Unternehmen zugute. CEO Sanjay Mehrotra habe auf eine starke Nachfrage nach dem teuren Speicher hingwiesen, der in Rechenzentren verwendet werde, um KI-Software zu entwickeln.Mehrotra habe auch seine Prognose wiederholt, dass 2024 ein Erholungsjahr für die Branche sein werde, was den Weg für Rekordergebnisse im Jahr 2025 ebnen würde. Das Unternehmen werde allerdings damit warten, die Chip-Produktion zu steigern, bis sich die Preise verbessern würden, habe er gesagt.Nach einem katastrophalen Jahr 2022 befinde sich Micron Technology mittlerweile wieder in der Spur und stelle auch ein gutes Jahr 2024 in Aussicht. Die Aktie sei sicherlich einen Blick wert, doch "Der Aktionär" bevorzuge im Chip-Sektor NVIDIA und AMD, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link