XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

57,23 EUR +0,88% (08.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

57,49 USD +1,64% (08.11.2022, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (09.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Wichtiger Widerstand - ChartanalyseDie Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) befindet sich seit Februar 2022 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damals sei die Aktie am Widerstandsbereich um 97,50-98,45 USD gescheitert. In dieser Abwärtsbewegung habe die Aktie in großes Doppeltop vollendet und sei auf ein Tief bei 48,45 EUR gefallen. Das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop liege bei 43,80 USD. Seit dem Tief vom 23. September erhole sich die Micron Technology-Aktie. Dabei sei der Wert gestern an den Abwärtstrend seit Februar und an den Widerstand bei 57,74 USD geklettert. Die Erholung der letzten Wochen lasse sich zudem in einer potenziellen bärischen Flagge einordnen.Die Micron Technology-Aktie notiere an einem wichtigen Widerstandsbereich. An diesem könnte sie nach unten abprallen und zunächst in Richtung 53,00-52,80 USD abfallen. Sollte sie dann auch die potenzielle Flagge nach unten auflösen, wären weitere Abgaben gen 43,80 USD möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Ausbruch über 57,74 USD kommen, könnte die Erholung nicht nur fortgesetzt, sondern auch beschleunigt werden. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis 64,66-65,67 USD möglich. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:56,85 EUR -0,39% (09.11.2022, 08:16)