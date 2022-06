XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Die Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU)scheiterte im April 2021 und Januar 2021 am alten Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD, obwohl die Aktie in der Spitze auf 98,45 USD kletterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 10. Juni 2022 habe die Aktie die Unterstützung bei 65,67 USD durchbrochen. Damit sei aus der Bewegung seit April 2021 ein großes Doppeltop geworden. Nach einem Tief bei 53,60 USD habe sich der Wert zuletzt in einer bärischen Flagge erholt. Diese habe er gestern nach unten aufgelöst. Heute werde das Unternehmen neue Quartalszahlen vermelden.Mit dem gestrigen Rückfall aus der Flagge habe es ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate gegeben. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter unter Druck stehen. Ein mögliches Ziel liege bei ca. 43,80 USD. Damit sich das Chartbild wieder leicht aufhelle, müsste die Aktie über 57,29 USD ansteigen und in die Flagge zurückkehren. Dann könnte es zu einer weiteren Erholung bis 64,66-65,67 USD kommen. (Analyse vom 30.06.2022)