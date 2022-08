Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Nachdem bereits NVIDIA vorsichtigerer Töne angeschlagen habe, rudere auch am Dienstag auch der Chipproduzent Micron Technology zurück. Das US-Unternehmen habe davor gewarnt, dass die Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal angesichts des herausfordernden Marktumfeldes verfehlt werden könnte.Konkret habe Micron Technology mitgeteilt, dass wegen makroökonomischer Faktoren und Lieferkettenproblemen in letzter Zeit eine Ausweitung der Bestandsanpassungen bei den Kunden festgestellt worden sei. Infolgedessen revidiere das Management seine Erwartungen für das Wachstum der Bit-Nachfrage für DRAM- und NAND-Chips im Kalenderjahr 2022 nach unten und rechne mit einem schwierigen Marktumfeld im vierten Quartal 2022 sowie dem ersten Quartal 2023.Zudem werde der Umsatz nun tendenziell am unteren Ende oder unterhalb der aktuellen Umsatzprognose liegen. Bisher habe das Management mit Erlösen i.H.v. mindestens 6,8 Mrd. USD gerechnet. Darüber hinaus erwarte Micron Technology nun, dass der freie Cashflow im ersten Quartal 2023 wegen der sinkenden Nachfrage negativ sein werde.Der Markt reagiere nach wie vor empfindlich auf gestrichene Prognosen. Aus Sicht des "Aktionärs" sollten Anleger bei den Aktien der Chipproduzenten zunächst eine Bodenbildung abwarten und nicht ins fallende Messer greifen. Die Micron Technology-Aktie sei derzeit keine laufende Empfehlung, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: