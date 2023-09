NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

70,50 USD +0,89% (18.09.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs belassen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) im Vorfeld der für den 27. September geplanten Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal auf "buy".Während die Firma ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für das GJ24, die "im Nachhinein" zu aggressiv gewesen seien, reduziere, hebe sie ihr Kursziel um eine Stufe an, um die verbesserte Sichtbarkeit, insbesondere bei DRAM, zu reflektieren. Goldman gehe davon aus, dass die Kombination aus verbesserten Nachfragetrends und diszipliniertem Angebot zu höheren Preisen und verbesserten Gewinnen führen werde, was wiederum zu einer "anhaltenden Outperformance des Aktienkurses in den kommenden Quartalen" führen werde.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "buy" und erhöhen das Kursziel von 80 auf 85 USD. (Analyse vom 19.09.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:66,24 EUR +0,39% (19.09.2023, 15:11)