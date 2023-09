Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

67,24 EUR +2,53% (18.09.2023, 12:16)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

69,88 USD -2,66% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von der Deutschen Bank:Sidney Ho, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) von "hold" auf "buy" hoch.Das Unternehmen sage, dass die DRAM-Preise begonnen hätten, sich mindestens ein Quartal früher als erwartet zu verbessern, da die Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz in letzter Zeit stark gestiegen sei und das Wachstum von HBM und DDR5 angeheizt habe.Jüngste Überprüfungen mit der Lieferkette würden darauf hindeuten, dass die Preiserhöhungen nachhaltig seien und sich in den nächsten zwei Quartalen angesichts des begrenzten Angebotswachstums beschleunigen sollten, so der Analyst in einer Research Note.Infolgedessen erwarte die Deutsche Bank, dass Microns Umsatz und Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres über den aktuellen Marktschätzungen liegen würden, wobei die Kommentare auf eine weitere Verbesserung in den nächsten Quartalen hindeuten würden. Die Schätzungen der Analysten für den Rest der Jahre 2023 und 2024 würden "nach den Ergebnissen deutlich angehoben".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: