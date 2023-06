NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

67,11 USD +0,06% (28.06.2023)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Micron Technology habe zwar einen Verlust gemeldet. Dieser sei aber weniger schlimm ausgefallen als erwartet. Die Probleme bei der Versorgung der Wirtschaft mit Halbleitern scheinen sich zu geben, so die Experten von "Der Aktionär". Es gebe aber ein Importverbot von Micron-Chips nach China. Micron gehe jedoch davon aus, dass es in den kommenden drei Monaten weitere positive Signale geben werde. Analysten seien auch der Meinung, dass die Schwäche im Halbleitermarkt bald überwunden werden könne. Die Micron Technology-Aktie legt zu, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:63,28 EUR +2,93% (29.06.2023, 13:59)