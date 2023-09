NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

65,20 USD -4,41% (28.09.2023)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU).Das Unternehmen habe bessere Ergebnisse für das August-Quartal gemeldet und eine bessere Umsatzprognose für das November-Quartal abgegeben, die bessere Nachfragetrends, eine bessere Preisgestaltung bei DRAM und NAND sowie geringere überschüssige Kundenbestände widerspiegele, so der Analyst. Sogar im Rechenzentrum, dem schwächsten Segment des Marktes, glaube Micron, dass das August-Quartal die Talsohle gewesen sei, und erwarte eine Verbesserung im November. Der Analyst stelle fest, dass sich die Überbestände in den Bereichen PC und Smartphones normalisiert hätten. er würde die Aktie bei Rückschlägen akkumulieren.Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von Micron Technology mit "overweight". Das Kursziel werde von 75,00 auf 80,00 USD angehoben. (Analyse vom 28.09.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:62,10 EUR +0,62% (29.09.2023, 11:47)