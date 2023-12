NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,315 USD +7,15% (21.12.2023, 16:42)



US5951121038



869020



MTE



MU



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2023/ac/a/n)



Micron Technology-Aktienanalyse von Needham & Co:

N. Quinn Bolton, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unverändert mit "buy" ein.

Micron habe einen soliden Gewinn und eine Erhöhung gemeldet, da frühere Liefermaßnahmen zu besser als erwarteten Preissteigerungen geführt hätten, so N. Quinn Bolton in einer Research Note. Das Unternehmen füge hinzu, dass zu seinen wichtigsten Erkenntnissen für das Quartal gehöre, dass sich die Preise bis 2024 weiter nach oben bewegen würden und die Kostensenkungen für Micron besser als erwartet ausfallen würden.

N. Quinn Bolton, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 85 auf 100 USD angehoben. (Analyse vom 21.12.2023)

Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:
76,54 EUR +6,34% (21.12.2023, 16:45)