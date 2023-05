Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (22.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Das werde eine charttechnische Bewährungsprobe für Micron Technology! Gerade habe es so ausgesehen, als hätte die Aktie des Chipherstellers die 65-USD-Marke nachhaltig hinter sich gelassen und damit die Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen. Heute gebe es zum US-Handelsstart aber erst einmal einen sehr deutlichen Rücksetzer. Rund 5% liege die Micron Technology-Aktie zunächst hinten und finde sich damit am Ende des NASDAQ 100 wieder. Auslöser für diese Entwicklung sei die Nachricht, dass Chinas Behörde für Internetsicherheit vor dem Einsatz von Micron-Bauteilen gewarnt habe. Es gehe um erhebliche Risiken für die Lieferkette der kritischen IT-Infrastruktur in China und damit um eine Frage der nationalen Sicherheit, habe es in einer Mitteilung am Sonntag geheißen.Ganz überraschend komme diese Entscheidung nicht. Sie dürfe als Vergeltungsmaßnahme im immer noch schwelenden Handelskonflikt zwischen China und den USA gewertet werden. Die USA hätten zuletzt die Einfuhr bestimmter High-End-Hardware nach China untersagt und einige chinesische Unternehmen aus der Halbleiterindustrie auf die schwarze Liste gesetzt. China habe daraufhin bereits vor einigen Wochen angekündigt, Micron Technology unter die Lupe zu nehmen. Ganz überrascht dürften Anleger also von der Entscheidung Chinas nicht sein. Zumal auch das US-Unternehmen selbst vor möglichen Schwierigkeiten in China gewarnt habe.Letztendlich gehe es darum, dass sich beide Nationen in einem technologischen Wettstreit befinden und einander nur sehr bedingt vertrauen würden. Das habe in den vergangenen Jahren u.a. die Diskussion um den Einsatz von Huawei-Hardware beim Aufbau von 5G-Netzen im Westen deutlich gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: