Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

51,46 EUR -2,76% (01.07.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,10 EUR -5,67% (01.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

53,65 USD -2,95% (01.07.2022, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (02.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Talfahrt der Chip-Aktien setze sich am Freitag fort. Nachdem die Papiere von AMD, Intel, Micron Technology und NVIDIA bereits am Dienstag und Donnerstag deutliche Verluste verzeichnet hätten, sorge heute ein schwacher Ausblick von Micron Technology auf das Schlussquartal für weiteren Abgabedruck.Konkret habe Micron im dritten Quartal ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitrum von 16,4 Prozent auf 8,64 Milliarden Dollar erzielt. Der Gewinn sei dabei im selben Zeitraum von 1,73 auf 2,62 Milliarden Dollar geklettert. Die Quartalszahlen hätten damit beim Umsatz minimal über und bei Gewinn leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Diese hätten zuvor Erlöse in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 2,66 Milliarden Dollar prognostiziert.Schwach sei hingegen der Ausblick für das Schlussquartal ausgefallen. Im letzten Jahresviertel rechne Micron lediglich mit einem Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar. Analysten hätten bisher mit einem Erlöse von 9,1 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 2,57 Dollar kalkuliert.Der schwache Ausblick von Micron setze am Freitag erneut die gesamte Chipbranche unter Druck: Micron verliere gut fünf Prozent, die Papiere von AMD und QUALCOMM würden hingegen um rund vier Prozent nachgeben. Dennoch geht DER AKTIONÄR weiter von einem stärker als erwarteten Zyklus aus, der eher von der Angebots- als von der Nachfrageseite ausgebremst wird. Sobald Händler ihre Lagerkapazität an das unsichere Makroumfeld angepasst haben, sollte das Wachstum wieder Fahrt aufnehmen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Micron Technology-Aktie. (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: