Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Micron habe mit seinen Ergebnissen für das abgelaufene Quartal die Schätzungen der Analysten zwar übertreffen können. Die schwache Prognose zeige jedoch, dass der harte zyklische Abwärtstrend sowie die Belastungen aus China weiterhin auf die Geschäftsentwicklung drücken würden.Micron habe im vierten Geschäftsquartal (bis Ende August) einen massiven Umsatzrückgang von 40 Prozent auf 4,01 Milliarden Dollar verkraften müssen. Immerhin habe der Hersteller von Speicherchips damit über der eigenen Prognose von 3,90 Milliarden Dollar sowie über der Analystenschätzung von 3,93 Milliarden Dollar gelegen. Der Verlust je Aktie von 1,07 Dollar habe die Prognosen ebenfalls übertreffen können.Für das laufende Quartal rechne Micron mit einem Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar (± 20 Millionen Dollar). Analysten hätten mit 4,2 Milliarden Dollar weniger auf dem Zettel gehabt. Damit gehe Micron noch immer von einem mittleren Umsatzrückgang von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Der Verlust je Aktie solle bei 1,07 Dollar liegen - leicht über der Schätzung von einem Verlust je Aktie 1,04 Dollar.Immerhin sehe Micron einen Boden. Die Geschäftsführung erwarte, dass im vierten Quartal die Preise ihren Tiefpunkt erreicht hätten und wieder anziehen würden. Zudem werde mit einer breiten Erholung des Marktes ab 2024 gerechnet.Einige Anleger hätten wohl gehofft, dass der aktuelle Shift der Datacenter-Anbieter von traditionellen Servern hin zu KI-Servern kräftiger ablaufe. Die Micron-Führung gehe jedoch davon aus, dass die gesamte Server-Nachfrage im laufenden Jahr weiter abnehme. Immerhin solle 2024 eine Trendwende stattfinden und die Nachfrage wieder anziehen. Langfristig positiv sei der Trend zu KI-Servern aber auch, weil dort mehr DRAM- und NAND-Chips verbaut würden.Die schwache Micron-Prognose ziehe im nachbörslichen Handel auch die Aktien von AMD und Intel herunter - beide Papiere hätten rund 0,6 Prozent verlorenen. Kein Wunder, denn die Halbleiterfirmen seien mit ihren Epyc- beziehungsweise Xeon-Chips am Servermarkt aktiv.Die Aktie von Micron sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Die Schwäche des Halbleitersektors dürfte nur vorübergehender Natur sein, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2023)