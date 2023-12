Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

76,54 EUR +6,34% (21.12.2023, 16:45)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,315 USD +7,15% (21.12.2023, 16:42)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "buy" ein.Die Prognosen für das zweite Quartal seien besser gewesen als die Schätzungen des Unternehmens und der Marktteilnehmer, vor allem aufgrund einer stärkeren Preisdynamik, die den erwarteten Rückgang der Bit-Lieferungen mehr als ausgeglichen habe, so das Unternehmen, das sich besonders beeindruckt von der Verbesserung der Bruttomarge gezeigt habe und auch durch die Bereitschaft des Managements ermutigt worden sei, die durchschnittlichen Verkaufspreise bis Ende des Jahres 2024 weiter zu erhöhen.Die Kapazitätskürzungen der Branche im vergangenen Jahr dürften dazu beitragen, das Angebotswachstum weiter zu reduzieren, und die Zulieferer der Branche scheinen nun disziplinierter zu sein, was die Auslastung und die Investitionsausgaben angeht, was zu einem längeren Aufschwung führen könnte, so die Deutsche Bank gegenüber den Investoren.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 85 auf 90 USD. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie: