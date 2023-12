NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "buy" ein.Micron habe im ersten Quartal die ursprüngliche Prognose übertroffen, die Prognose für das zweite Quartal angehoben und die Bruttomarge habe die Gewinnschwelle erreicht, da sowohl die DRAM- als auch die NAND-Preise Anzeichen einer Verbesserung zeigen würden, so BofA in einer Research Note. BofA glaube, dass der Speichermarkt an einem Wendepunkt im Geschäftsjahr 2024 stehe, und erwarte, dass Micron in Q3/Q4 ein positives EPS ausweisen werde.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 95 auf 100 USD. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:76,54 EUR +6,34% (21.12.2023, 16:45)