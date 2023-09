NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

68,58 USD -0,44% (25.09.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (26.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Matthew Prisco von Evercore ISI:Matthew Prisco, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "outperform" ein.Micron erwarte im Kalenderjahr 2025 einen neuen Rekord für den gesamten adressierbaren Speichermarkt, eine Einschätzung, "der wir voll und ganz zustimmen", so Matthew Prisco von Evercore ISI im Vorfeld des anstehenden Gewinnberichts des Unternehmens. Nach dem "beispiellosen Abschwung und den Kürzungen bei der Speichernutzung" glaube Evercore, dass Micron für eine starke EPS-Beschleunigung positioniert sei, die weiter an Dynamik gewinnen werde, wenn das Unternehmen verlorene Marktanteile zurückgewinne und gleichzeitig bedeutsamere Kostensenkungen vornehme, so der Analyst weiter.Matthew Prisco, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Micron Technology unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 80 auf 90 USD erhöht. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:64,24 EUR -0,74% (26.09.2023, 14:49)